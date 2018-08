Tip van Jord: zo maak je in zoutkorst gegaarde zalm op de barbecue

Hele zalm in zoutkorst

Bereidingswijze (voorbereiding 1 uur, bereiding 1½ uur):

- Bereidt een BBQ voor op indirect grillen bij 180 °C.

- Spoel de hele zalm onder de kraan af en dep droog.

- Maal zwarte peper in de buikholte en vul die met de tijm, oregano en knoflook.

- Meng in een grote bak het grove zeezout en eiwit goed door elkaar.

- Leg op de rookhoutplank of plancha een laag zout van circa 2 cm dik in de vorm van de zalm, waarbij hij rondom zo’n 3 cm groter is dan de zalm zelf.

- Leg de gevulde zalm op de plak zout en bedek de vis met de rest van het zout.

- De zoutkorst moet overal zo’n 2 cm dik zijn.

- Schuif de plank of plancha met de zalm in de barbecue.

- Gaar de zalm circa 30 à 40 minuten, tot de zoutkorst volledig uitgehard en lichtbruin geworden is.

- Zie je de zoutkorst na 20 minuten nog niet verkleuren, stook het vuur dan wat op.

- Haal de vis uit de barbecue en plaats op een stevige werktafel.

- Sla met een hakmes de zoutkorst open en verwijder de zoutkorst over de hele lengte van de vis.

- Veeg met een kwastje eventueel achtergebleven los zout weg en trek vervolgens voorzichtig de huid eraf.

- Het visvlees kun je er nu met een lepel uitscheppen.