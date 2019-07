Tip voor de barbecue: zo krijg je vlees altijd perfect gaar

Bij het grillen van steaks is nog een ander aspect belangrijk: het rusten. Daarmee zorg je dat alle sappen die in het vlees zitten ook in het vlees blijven. ,,Als je een steak direct van de grill op je bord legt en er een mes in zet, lopen alle sappen eruit en is je biefstuk verpest”, aldus Mumu. Hier geldt de vuistregel: de rusttijd is de helft van de tijd die het vlees heeft gegaard. ,,Geef het vlees daarna nog een tikkie op de grill zodat hij weer mooi warm is.”

Thermometer

Hoewel biefstuk en varkenshaas de spannendste soorten vlees zijn, schieten mensen bij kip en varkensvlees ook weleens in de stress. Voor hen is een keukenthermometer geen overbodige luxe. ,,Door simpel de thermometer in het vlees te steken kun je controleren of het vlees gaar is.” Op de website van BBQ-helden staat een handig overzicht met welke kerntemperaturen de gewenste gaarheid opleveren.



Mocht je geen thermometer hebben, dan bestaat er een provisorische oplossing. ,,Snijd je vlees een klein beetje in op het dikste stuk en kijk of het vlees wit en sappig is.” Hier zitten wel restricties aan, vervolgt Mumu: ,,Het insnijden is heel handig bij een stukje kip of varkensvlees maar is ten strengste verbonden bij een steak. Dan stee(a)k je hem echt lek en wordt ’ie gortdroog.”