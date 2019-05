‘Toeristen komen niet alleen voor het Rijks, maar ook voor de restaurants naar Amsterdam’

Koken & etenDumplings maken bij Ron gastrobar, hamburgers bakken bij de Thrill Grill of de perfecte biefstuk bakken bij Loetje. Vandaag kon het op de eerste editie van de Nationale Horecadag. ,,Iedereen is welkom, of je nou nog een studiekeuze moet maken of twijfelt over een carrièreswitch, hier kun je alles bekijken.”

Het imago van de horeca moet veranderen en mensen moeten kunnen ontdekken wat bij hun past, dat is het idee van de Nationale Horecadag. ,,We willen dat het een soort Prinsjesdag voor de horeca wordt”, zegt initiatiefnemer Lennart Maas.



Vandaag mocht iedereen een kijkje nemen in de keukens van topchefs als Ron Blaauw en Robert Kranenborg. ,,Veel mensen denken dat elke horecaondernemer een soort zakkenvuller is. Er zijn juist veel zaken die worden gestart uit een passie, dat moeten we gaan beseffen als Nederlanders”, zegt Michelin-chef Ron Blaauw.

Zelf is de chef enthousiast over de nieuwe ‘feestdag’: ,,Het initiatief is echt geweldig. Je hebt al dagen voor pizza, slagroom en pannenkoeken, maar een horecadag was er nog niet. Horeca wordt juist steeds belangrijker. Toeristen kiezen Amsterdam niet meer alleen om het Anne Frank huis of het Rijksmuseum maar ook voor de restaurants. We moeten het niveau van onze horeca hoog houden door de gastvrijheid te behouden. Hier zijn steeds meer mensen voor nodig, daarom is het goed dat deze dag daar aandacht voor vraagt.”



Chef-kok Robert Kranenborg: ,,Hier kun je alle kanten van de horeca ontdekken. Ik ben van mening dat je dan pas, als je alles hebt gezien, kan kijken wat goed bij jou past.” Volgens Kranenborg kan iedereen werken in de horeca, zolang het je maar interesseert. ,,Werken in de horeca is niet voor iedereen. Je moet gastvrij en enthousiast zijn, dat laat je zien als je passie hebt voor het vak. Niet iedereen heeft dat.”

Volgens Blaauw is het mooiste van het vak dat je mensen een goed gevoel kunt geven. ,,Mensen lopen het restaurant uit en zeggen dan tegen je dat ze een topavond hebben gehad. Daar heb jíj dan voor gezorgd, dat is fantastisch.”

Volledig scherm Hamburger van Robert Kranenborgs Trhill Grill. © AD

Wat volgens de Michelin-chef wel jammer is, is dat er nog steeds een slecht imago om horeca heen hangt. ,,Veel mensen denken dat je niks verdient en veel te hard moet werken. Er zullen vast nog bedrijven zijn waar dit het geval is, maar dat kan echt niet meer. Je kunt mensen niet meer voor 4 euro per uur laten werken. Je moet goed voor je mensen zorgen en ze bieden wat ze nodig hebben. Tuurlijk kun je streng zijn, en eerlijk zijn als er iets mis gaat, maar leg het uit. Steek er energie in en je krijgt er veel voor terug.”



,,Zorg dat je de deur opengooit voor iedereen. Zo zorg je ervoor dat het imago verbetert en kun je laten zien wie je bent als restaurant”, aldus Maarten Wessels, ambassadeur van Nationale Horecadag. ,,Het vakmanschap moet meer naar buiten komen. Het is ook belangrijk om te laten zien dat bediening echt een vak is. Daarom is deze dag zo goed, het gaat om méér dan werken in de keuken.”