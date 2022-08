Tofu heeft slecht imago en Emma wil daar iets aan doen: ‘Koop geen tofu bij de supermarkt’

Koken & EtenKookboekenauteur Emma de Thouars is dol op tofu. Ze weet dat ze een van de weinigen is. Daarom verspreidt ze graag de boodschap dat er heel veel kan met het sojaproduct.

Als iemand weet dat het gros van de mensen niet wild wordt van tofu, is het wel Emma de Thouars. ,,Wat volgens mij misgaat, is dat mensen tofu van de supermarkt kopen en niet weten wat ze ermee moeten doen.’’

Terwijl het zo’n veelzijdig en smakelijk ingrediënt is. In de Aziatische keukens is het wel enorm populair, vertelt De Thouars, die zelf vele reizen naar het Verre Oosten maakte en kennismaakte met tofu in vele hoedanigheden. Ze schreef er een boek over: Tofu, dat naast reisverhalen ook veertig recepten bevat. ,,Je kunt tofu stoven, er gehakt van maken en zelfs toetjes.’’

Wat is tofu? Is tofu gezond? Tofu (ook wel tahoe genoemd) maak je door sojabonen te malen. Hierbij ontstaat een melkachtige vloeistof. Die vloeistof krijgt een vastere structuur door het toevoeging van stremsel, net als bij kaas. Het staat in de Schijf van Vijf en past in een gezond eetpatroon. Tofu is eiwitrijk en bevat veel onverzadigd vet en daarnaast ijzer en vitamine B1.



Dan moet de tofu wel van goede kwaliteit zijn. ,,Bij goede tofu is de structuur romig, bijna custardachtig en hoef je er alleen maar een beetje zout over te strooien. Je kunt echt superveel doen met tofu. Zo frituur ik het bijvoorbeeld ook graag.’’

Geen vleesvervanger

,,Ik weet nog dat ik voor het eerst mapo tofu at. Dat was in Shanghai. De tofu was verwerkt in een pittige vleessaus. Heel zacht, ik werd er direct verliefd op. Ik heb het zelf ook zo gemaakt en het is nu een grote favoriet.’’

In Taiwan serveren restaurants bij een hotpot ook tofu. ,,Die is ook zo superzacht van structuur. Altijd zelfgemaakt, zo vind je het hier niet. Ik heb geprobeerd het na te maken, maar het werd nooit helemaal zoals ik het daar proefde.’’

Mensen zien tofu als vleesvervanger, maar De Thouars niet. ,,Mapo tofu is bijvoorbeeld met varkensgehakt. Maar tofu kun je ook vullen of gebruiken in een vispasta.’’

Naar de toko

Dat etiket van vleesvervanger mag van De Thouars verdwijnen. Juist omdat ze al lang fan is, kent ze veel bereidingswijzen. Beginnelingen adviseert ze een keer over de drempel van de toko te stappen. Want tofu van de supermarkt raadt ze niet aan. ,,Misschien kun je eerst een keer mapo tofu maken. Als je dát niet lekker vindt, kun je wel ophouden.’’

Ze hoopt dat veel mensen door haar boek hun wantrouwen laten varen en tofu in hun hart sluiten. Hieronder vind je een de recepten uit haar nieuwe kookboek.

Bosuitofu In dit gerecht gaat, naast tofu, niet veel meer dan bosui. Dat lijkt misschien saai, maar is het niet. Het is bij dit gerecht van belang dat je de goede tofu haalt (bijvoorbeeld zachte tofu van het merk Dynasty). Ingrediënten voor 2 a 3 personen / Bereidingstijd: 10 minuten

2 bosuien

500 gram zachte tofu

2 theelepels neutrale olie bijvoorbeeld zonnebloemolie of sesamolie

2 theelepels rijstazijn

zout



Bereiding onder de foto. Volledig scherm © xx Bereiding - Snijd de bosui in stukken van een halve centimeter en leg 5 minuten in een kom met koud water. - Doe de tofu in een kom en prak het met een vork. De tofu moet wel een beetje kapot zijn, maar mag nog grote stukken bevatten. - Haal de bosui uit het water en voeg toe aan de tofu. Voeg de olie, rijstazijn en een snuf zout toe en meng voorzichtig. - Proef en breng eventueel extra op smaak met zout.

