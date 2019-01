Tomatensoep bevat minder zout en suiker dan een jaar geleden

Race to the top

Questionmark, dat veel belang hecht aan duurzaamheid, ziet de nodige verbeteringen. Zo 65 procent van de soepvarianten uit zak, blik of fles had een biologisch- of beter levenkeurmerk. In de vorige wijzer ging het nog om 40 procent.



De gemiddelde hoeveelheid zout in het tomatensoepschap is met zo’n 8 procent gereduceerd, stelt Questionmark. ,,Deze verbeteringen duiden op een race to the top’’, aldus directeur Charlotte Linnebank. ,,Een toenemende concurrentie op het gebied van gezondheid en duurzaamheid, met de consument als belangrijkste winnaar.’’