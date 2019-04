Tomatentelers houden kas dicht vanwege vrees voor virus

Huiverig

Om die reden doen veel tomatentelers gisteren en vandaag niet mee aan Kom in de kas, hoe leuk en nuttig het ook is om te laten zien hoe groente, fruit en potplanten tot wasdom komen. Hoeveel tomatentelers hun deuren gesloten houden, is onbekend, aldus de woordvoerder van Glastuinbouw Nederland. ,,Ze weten niet wie er binnenkomen en ze willen voorkomen dat de planten ziek worden.” Het bericht dat er besmettingen zorgde een paar weken geleden voor onrust, bevestigt de woordvoerder. ,,De Nederlandse tomatentelers zijn huiverig voor het virus.”



Reden voor de telers om strikte hygiënemaatregelen na te leven. In een streng protocol is vastgelegd dat bezoekers beschermende kleding moeten dragen en hun werkgereedschappen desinfecteren.



ToBRFV is volgens Tuinbouwalert.nl voor het eerst in 2016 in Jordanië gezien, in 2017 in Israël in 2018 in Duitsland, Mexico en recent in Italië. Dit nieuwe virus was in Israël al in 2014 gevonden, maar was toen nog onbekend. Het virus heeft zich daar in korte tijd verspreid.