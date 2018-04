Tonijnburger met wasabi en taugé

Bereidingswijze:

- Snijd de tonijn in kleine stukken.

- Rasp met een fijne rasp de schil van de limoen en pers de vrucht uit.

- Doe de tonijn met de lente-ui, het eiwit en een halve theelepel limoenrasp in een keukenmachine en pulseer een aantal keer tot een gehaktachtig mengsel.

- Schep het mengsel uit de keukenmachine in een kom en kneed de panko erdoor. Breng op smaak met peper en zout.

- Vorm hier twee burgers van met je handen.

- Verhit de olie in een koekenpan en bak de burgers in 6 minuten aan beide zijden bruin.

- Haal ze uit de pan en veeg de pan schoon met keukenpapier.

- Giet de sojasaus in de pan en bak de tonijnburgers aan beide kanten in de sojasaus tot ze een mooi donker kleurtje krijgen. Ze krijgen hierdoor ook een beetje een zoute buitenkant.

- Meng in een kommetje de wasabipasta met de mayonaise en 2 theelepels limoensap.

- Snijd de boterhammen doormidden.

- Verdeel het groene gedeelte van het paksoiblad over 2 helften en leg daarop een plukje taugé.

- Leg de tonijnburger erop, besmeer met de wasabi-mayonaise en verdeel de plakjes radijs erover.

- Dek de burger af met de andere helft van de boterham.

- Steek een prikker door de burgers en serveer ze direct.