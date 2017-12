Top 5 wintersportgerechten

Koken & EtenHet wintersportseizoen is weer begonnen. Van de piste skiën of snowboarden is voor veel mensen een van de fijnste dingen die er is. Hier vind je de lekkerste gerechten om weer even op te laden voor de volgende route.

Tiroler Gröstl

Tiroler Gröstl staat vrijwel in ieder wintersportgebied op de kaart. Maar hoewel het bijna overal wordt geserveerd, smaakt het in ieder gebied anders. Het basisgerecht bestaat uit: rundvlees, spek, aardappel en ui. In sommige gebieden wordt er een spiegelei toegevoegd met een salade. Tiroler Gröstl is een gerecht waar je de hele middag op verder kan.

Gulaschsuppe

In de Oostenrijkse keuken is de Hongaarse Gulaschsuppe niet weg te denken. De soep wordt op de piste vaak geserveerd met een broodje of stukjes worst. Het gerecht is gevuld met vlees, groente en verschillende kruiden. Onder andere komijn, knoflook en cayenne zijn de hoofdingrediënten van de soep. De goulashsoep is een perfecte maaltijd voor de lunch of na-middag, waardoor je buik weer goed gevuld is.

Kaiserschmarrn

Dit is een wintersportgerecht dat de kinderen geweldig vinden, of als nagerecht wordt gegeten. Het gerecht bestaat uit zoete dikke pannenkoeken die in kleine stukjes zijn gesneden. Bijna iedereen die wel eens op wintersport is geweest, heeft ze wel eens gegeten. Het gerecht is erg machtig waardoor het als nagerecht vaak te veel wordt. Als je trek hebt in een warme lunch, dan is dit de perfecte oplossing. Pas wel op wanneer je het voor de kinderen bestelt, anders wordt het gerecht geserveerd met rum en rozijnen.

Wiener Schnitzel

Dit is wel een van de bekendste gerechten om te eten op de piste. Een schnitzel met friet is altijd wel een goed gerecht om te eten na een lange dag skiën. Het is wel de vraag of het restaurant de schnitzel goed begrepen heeft. Soms tref je er namelijk een met een paneerlaag dikker dan het vlees.

Apfelstrudel

Dit taartje wordt natuurlijk niet gegeten als lunchgerecht maar als dessert. Apfelstrudel is een gerecht dat we in Nederland wel kennen maar nooit zo lekker is als op de piste. Meestal wordt de Apfelstrudel warm geserveerd met vanillesaus. Bij alleen de gedachte van de knapperige buitenkant en de verse appels loopt het water ons al in de mond.