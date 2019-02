Topchef leert hoe je zelf pizza maakt: ‘Ananas hoort absoluut niet op een pizza’

,,Iedereen eet graag pizza, maar helaas wordt het al te vaak gegeten als vulmiddel”, zegt Peppe Giacomazza. ,,Pizza is een gerecht waarvan je moet genieten, iets dat moet smaken en dat je kan delen. Pizza’s uit de supermarkt vergelijken met wat een goede pizzeria je voorschotelt, is moeilijk. Het geheim van een lekkere pizza zit in het deeg: dat moet goed gerezen zijn, zodat het luchtig is en krokant gebakken kan worden, maar tegelijkertijd mals blijft. Ik gebruik altijd verse gist, semola (tarwegriesmeel) en 00-bloem. Semola is een ietwat dikkere bloem die zorgt voor een krokante korst.”



,,Bij voorkeur laat ik het deeg een nachtje rijzen en bak ik de pizza in een houtskooloven op 350 à 400°C gedurende 2 à 3 minuten. Natuurlijk hebben de meeste mensen thuis geen houtskooloven, maar met een voorverwarmde oven op 250°C en een rooster lukt het ook.”