Topkok Estée Strooker droomt van Hollandse keuken met ‘misschien een Michelinster’

Estée Strooker, Arnhems chef in de betere kookkunst, ziet in de toekomst ‘misschien’ een ster in de Michelingids in het verschiet voor haar restaurant ’t Amusement in de Gelderse hoofdstad. Maar dan is er nog wel een lange weg te gaan, zo benadrukt ze. ,,Ik vind mezelf bij lange na nog niet goed genoeg.”

Ze zou het fantastisch vinden: een ster voor de traditionele Nederlandse keuken. ,,We hebben in ons land echt veel meer in huis dan een bal gehakt en een bord erwtensoep, ook al is dat ook superlekker. Maar we zijn in Nederland niet zo trots op onze keuken. Dat is heel anders dan bij de Fransen. Daar wil ik verandering in brengen. Om daar een podium voor te krijgen, moet je een restaurant in een hoger segment creëren. Want dan trek je aandacht. Het moet gastronomisch interessant zijn.”

Consuminderen

Strooker in haar natuurlijke omgeving; de keuken van haar restaurant 't Amusement. Consuminderen en bewuster eten staan voorop bij Strookers ambities voor de toekomst. ,,Eten niet zo snel meer weggooien, niet denken dat het onuitputtelijk is. Ik werk met simpele ingrediënten, haal alles bij lokale ondernemers, hou rekening met de seizoenen."



Het idee dat die je met die filosofie ooit een ster haalt, spreekt haar aan. Op voorwaarde dat ze zichzelf blijft. Ze zal nooit haar restaurant aanpassen met het idee dat ze dan in de Michelingids komt.

Huiverig voor te chique

Dat hoeft ook niet, want de eervolle vermelding heeft ze al binnen. Dolblij was ze met die erkenning twee jaar geleden. Het leverde haar veel klandizie op die bereid was om van buiten de stad te komen.

Maar ze was ook huiverig om daarna alles op de verovering van een ster te zetten, vreesde zelfs voor een nadelig effect. ,,Mensen verwachten een duur en chique restaurant en dat willen we niet uitstralen.”

Chef de cuisine

Dat overdreven chique wil ze nog steeds niet. Maar haar mening heeft ze wel wat bijgesteld. In Food Inspiration Magazine erkende ze onlangs dat voor de ultieme culinaire erkenning een Michelinster noodzaak is.

,,Ik ben altijd een beetje in dubio geweest over de Michelinster”, reageert ze. ,,Wil ik dat wel, wil ik dat niet? Wil ik voor altijd bekend staan als die tv-kok, dat meisje met die leuke kleren aan dat makkelijke recepten kookt? Of wil ik vooral ondernemer zijn? Of wil ik een echte chef worden?”

Altijd weer op zoek naar iets nieuws: Strooker in actie.

Expansiedrift

Die laatste vraag beantwoordt Strooker met een volmondig ja. Ze wil zich graag meten met de besten. Maar dat betekent ook keuzes maken. Ze vertelt dat ze haar expansiedrift al heeft beteugeld. ,,Vorig jaar had ik vier zaken. Ik wil eigenlijk te veel dingen tegelijk doen. Dat moet anders.”

Het avontuur met Petit Vieux Paris met de Franse tapas heeft ze inmiddels beëindigd. Eetwinkel De Stroom bij Station Velperpoort en Het Gulden Hart in de voormalige Heilig Hart Kerk op de Hoogkamp bestempelt ze als mooie en zelfs ‘superleuke’ concepten. ,,Maar ik merk dat ik daar uiteindelijk minder voldoening uit haal.”

TV-kok Estée Strooker tijdens haar deelname aan de HillBilly-contest tijdens Chef's (R)Evolution 2018. 't Amusement naar een hoger niveau tillen, is nu haar voornaamste ambitie. ,,Het bestaat nu acht jaar. Ik ben ondertussen 28. Ik heb veel ontwikkelingen doorgemaakt. Ik weet dat mijn grote passie bij koken ligt. Ik wil me daarin elke keer kunnen vernieuwen, leuke creatieve gerechten neerzetten, dat op een steeds hoger niveau doen. Mensen laten nadenken over wat er op hun bord ligt, met respect naar eten laten kijken. Dat wil ik uitstralen met mijn restaurant."



,,Het is een zoektocht, met vallen en opstaan. Als in dat groeiproces een keer een Michelinster om de hoek komt kijken, is dat prachtig natuurlijk. Maar ik leef niet voor een ster. Je moet uitgaan van je eigen kracht.”

Discussiepunt

Of Arnhem de juiste omgeving is voor culinaire fijnproevers is altijd weer een discussiepunt. Het volk gaat daar vooral voor veel en simpel, zo is de klassieke klacht. En iets geks doen is prima, maar met mate.