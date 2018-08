Topkok legt het nog één keer uit: op deze tien dingen moet je letten als je gaat barbecuën

Zeeuwse mosselsei­zoen van start: iets kleiner, maar topkwali­teit

1 augustus Vandaag is het Zeeuwse mosselseizoen officieel van start gegaan in Yerseke. De aanvang van het seizoen valt vijf weken later dan de voorbije jaren. De bodemcultuurmosselen zijn dit wat kleiner en duurder, maar de kwaliteit is top.