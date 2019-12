Topkok Lucas Rive (1962-2019) deed het niet voor de sterren

Voetballen of koken?

Rive was een leven lang actief in restaurants. Op zijn achttiende werd hij voor de keuze gesteld: voetballen of koken. Na in een aantal restaurants te hebben gewerkt kwam hij in dienst bij het gerenommeerde restaurant De Bokkedoorns, waarna hij vrij snel werd benoemd tot chef-kok. Op 27-jarige leeftijd vergaarde hij daar de tweede Michelinster.



Ondanks zijn Franse achternaam is hij nooit verhuisd naar Frankrijk. Volgens Rive, die volgens DeVolkskrant zo nuchter was ‘als een veld vol witte kool’, is het mentaliteitsverschil tussen Frankrijk en Nederland volgens Rive levensgroot, zei hij op de website van de fabrikant van Amsterdamse Tafelzuren Kesbeke.



,,Daar in Frankrijk leven andere ideeën over hiërarchie in de keuken. In Nederland is dat anders. Ik ben er het bewijs van dat een groot ego niet hoeft voor dit werk. Ik heb het niet in me en ik heb er ook geen behoefte aan. Wat moet ik nou gaan zeggen. Je m’appelle Lucas Rive et j’ai deux etoiles?”