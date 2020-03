Topvrouw Albert Heijn: ‘Mensen uit de zorg krijgen voorrang’

Koken & etenMarit van Egmond, de topvrouw van Albert Heijn, kondigt aan dat mensen uit de zorg voorrang krijgen bij de ingang als er een rij staat. Ook vraagt ze klanten om begrip te tonen als de deuren van de winkels soms dicht moeten, of dat mensen moeten wachten als er te veel klanten in de winkel dreigen te komen. Alles voor de veiligheid van de klanten en het personeel, aldus Van Egmond.

Medewerkers van alle zorginstellingen in Nederland krijgen bij AH voorrang in de rij. Gezien de enorme werkdruk die ze nu ondervinden, moeten ze gewoon boodschappen kunnen doen op een moment dat voor hen geschikt is. Dat schrijft topvrouw Marit van Egmond in een brief aan alle klanten. Ook vraagt ze begrip voor de maatregelen die de supermarkten nemen om het boodschappen doen zo veilig mogelijk te laten verlopen.

Veel mensen hebben een badge van hun instelling, zo legt een woordvoerder van AH uit. Het is handig om die mee te nemen als je boodschappen gaat doen. ,,Maar je moet er ook een beetje pragmatisch mee omgaan. We hopen dat andere klanten zich ook een beetje coulant en tolerant tonen.”

Albert Heijn doet er alles aan om iedereen veilig boodschappen te laten doen, schrijft de topvrouw. ‘Dat is maatwerk.’ Continu kijkt AH naar de grootte van de winkel, de drukte en wanneer en hoe vaak er nieuwe goederen worden geleverd. ‘Om u een beeld te geven: voor kleine winkels is dit ongeveer vier keer per dag, voor grote winkels soms wel vijftien keer’, aldus Van Egmond. ‘Het kan daarom zo zijn dat wij in sommige winkels overdag de deuren even sluiten om op een veilige manier de vakken te vullen.’

Volledig scherm Marit van Egmond, CEO van Albert Heijn. © Jean-Pierre Jans Er zijn veel regels veranderd de laatste weken, omschrijft Van Egmond. ‘In de meeste winkels vragen wij u om met een winkelwagen boodschappen te doen, in bepaalde kleinere winkels gebruiken we de mandjes hiervoor. Soms is het nodig om het aantal klanten in de winkel te doseren, waarbij het mogelijk is dat u wordt gevraagd even buiten te wachten.’

Pasta en toiletpapier

Het is de derde opeenvolgende vrijdag dat Van Egmond de klanten in een brief vertelt over de ontwikkelingen rondom het coronavirus en hoe AH daarmee omgaat. ‘Het is een uitzonderlijke periode, waarin maatregelen elkaar snel opvolgen en het dagelijks leven flink is veranderd. De situatie heeft ook veel impact op Albert Heijn, haar medewerkers en haar klanten. Wij doen er alles aan om te zorgen dat u prettig en veilig uw boodschappen kunt doen, zo normaal mogelijk. Al zijn we er ons van bewust dat sommige producten, zoals pasta en toiletpapier, er niet altijd waren in de afgelopen week. Wij hopen op uw begrip.’