Torta pasqualina uit Argentinië (Paasquiche)

Vulling - Pel en snipper de uien. - Verhit een scheutje olie in een pan en fruit de uien circa 2 minuten. - Voeg de spinazie toe en bak circa 2 minuten mee. - Klop de eieren los. - Snijd de munster fijn. - Schep de groente in een kom en meng de eieren, munster, komijnpoeder en de cayennepeper erdoor.

Quiche

- Verwarm de oven voor op 200 ºC.

- Vet de quichevorm in met een beetje olie, bestuif met bloem en klop de overtollige bloem eruit.

- Verdeel het deeg in tweeën.

- Rol elk deel uit tot een dikte van circa 3 millimeter.

- Leg een plak deeg in de quichevorm en vorm het deeg naar de quichevorm.

- Schep de vulling erin en druk goed aan.

- Dek af met de andere plak deeg.

- Druk de randen goed dicht en bestrijk het deeg met de melk.

- Bestrooi de quiche met de komijnzaadjes.

- Bak de quiche in de oven in circa 40 minuten goudbruin en gaar.