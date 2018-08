Tot de helft minder groenten door de hitte: ergste situatie in 40 jaar

,,Door het hete en droge weer in juli in de meeste streken van Europa valt de opbrengst fors terug. Vandaag is de situatie voor de groentetelers en -verwerkers de ernstigste van de voorbije veertig jaar", aldus Profel, de Europese organisatie van fruit- en groenteverwerkers.

Voor het derde jaar op rij krijgt de sector te maken met uitzonderlijke weersomstandigheden. De mindere oogst leidt tot beperkte en onregelmatige leveringen van verse groenten aan de fabrieken. Hierdoor stijgen de productiekosten, stelt de sector. De hitte en droogte treffen dit jaar vooral de producenten van diepvriesgroenten en groenteconserven. Vooral erwten, bonen, uien en courgettes en spinazie is de oogst fors minder.

Impact

,,Het is inderdaad een uitdagend jaar”, zegt Frank de Witte, woordvoerder van HAK, in een reactie. ,,We zitten nog midden in de oogsten en zijn op dit moment bezig om zoveel mogelijk groenten van de juiste en goede kwaliteit van het land te halen en te verwerken. We kunnen op dit moment nog niet zeggen wat de uiteindelijke impact gaat zijn.”

Esther de Snoo, woordvoerder van boerenbelangenorganisatie LTO Nederland, gaat er echter wel van uit dat de consument hier ook het een en ander van zal merken. ,,Denk aan een andere kwaliteit dan dat de consument gewend is en ook kleinere producten. Het zou ook kunnen zijn dat producten niet beschikbaar zijn, bijvoorbeeld conservengroenten (diepvris, blik en pot)”, aldus De Snoo. ,,Je ziet nu dat er minder aanbod is en dat drijft ook de prijs op, maar het is lastig om hier een specifieke uitspraak over te doen. Uiteindelijk zal de toekomst ons leren hoe het echt uitpakt voor de consument.”

Herfstgroenten