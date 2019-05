Tot op de gram nauwkeurig: dit zijn de beste keukenweegschalen

Veruit de beste uit de test is de keukenweegschaal Soehnle Compact 100. Het oordeel luidt: zeer goed. De prijs ligt rond de 15 euro, maar dan heb je ook een weegschaal die tot op de gram nauwkeurig gewichten tussen 1 en 500 gram kan wegen. Zelfs als hij een tikje uit het lood staat. Deze weegschaal heeft ook nog een garantie van vijf jaar. Minpuntje is het knoopcelbatterijtje dat het apparaat gebruikt: je hebt een schroevendraaier nodig als je die moet verwisselen. En als je van gram naar milliliter wilt wisselen op het scherm, dan moet je aan de achterkant een knop bedienen. Aan de voorkant is handiger. Veel meer valt er niet te mopperen over deze weegschaal. Voor datzelfde bedrag levert Hema een beduidend minder goed werkend apparaat: de weegschaal krijgt het oordeel matig, omdat hij weliswaar nauwkeurig meet als hij goed vlak staat, maar als hij ook maar ietsje scheef staat, de afwijkingen groot zijn. De testers hadden ook pech, want het exemplaar dat ze kochten miste een van de antislipvoetjes.

Schoonmaken

Op een gedeelde tweede plaats staan drie apparaten: De OK. OKS 3220 van 10 euro, de Xenos-weegschaal van 10 euro en de Inventum WS 305 van 13 euro. Alle drie goed. De eerste vonden de testers alleen bij MediaMarkt. Hij scoorde goed in gebruiksgemak. De tweede - die van Xenos - had een slechte start omdat er batterijen bij gekocht moesten worden. Verder een prima ding. De Inventum is een degelijke weegschaal die er drie keer maar een grammetje naast zat. Schoonmaken gaat makkelijk en er zit twee jaar garantie op.



Die van Albert Heijn en de Tristar KW 2445 zijn respectievelijk 12 en 13 euro en krijgen allebei het stempel ‘redelijk’. Die van AH was de enige van de acht die een losse gram kon wegen. En de Tristar had daar juist moeite mee.



Die van Action werkte het minst goed en beoordeelden de testers als ‘zeer matig’. Het is met 5 euro een goedkoop apparaat, en ook nog het fleurigste ding van allemaal, maar geeft grote afwijkingen als hij een beetje scheef staat. Ook de slechte constructie, de afwerking en de onhandige manier waarop het menu werkt, zijn minpunten. Dat hij ook nog wiebelig is en dat de coating loslaat, maakt het niet beter.



Over het algemeen is de Consumentenbond best tevreden over de resultaten. De keukenweegschalen zijn tegenwoordig heel licht, niet groter dan een tablet en kosten maar 10 tot 15 euro. Voor het testen gebruikte de consumentenorganisatie geijkte gewichtjes van 1, 10, 200 en 500 gram. Eerst werd gekeken hoe de schalen het deden op een vlakke ondergrond en daarna op een ongelijke. Ook gingen er nieuwe batterijen in om te zien hoe dat werkte en keek men naar de instellingen, zoals de tarraknop waarmee je de weegschaal op 0 kunt zetten als je een nieuw ingrediënt toevoegt. Deze functie was in sommige gevallen wel aanwezig, maar niet aangegeven, zoals bij de Tristar.