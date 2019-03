Traditionele Chinees verdwijnt in Zeeland en Limburg veel sneller dan elders

,,Uiteraard zullen er meerdere oorzaken zijn, maar ik denk dat het vooral te maken heeft met de omvang van de concurrentie in het gebied en wat er nog meer voor aanbod is in het gebied", aldus Verschoor. ,,In Zeeland en Limburg ligt het aantal restaurants in de gehele sector fors hoger. Om een beeld te geven: Zeeland telt in totaal ruim 100 restaurants per 100.000 inwoners en Limburg ruim 75 restaurants per 100.000 inwoners. Landelijk ligt dat gemiddelde op 69.”



,,Daarbij tellen deze provincies nog steeds, ondanks forse daling nog relatief veel Chinese restaurants”, zegt Verschoor ,,namelijk 11 en 12 Chinees-Indische restaurants per 100.000 inwoners, terwijl het landelijk gemiddelde op 10 ligt. Er is dus een balans gekomen in het aanbod en vraag.”



Drenthe, Friesland en Flevoland tellen tussen de 40 en 67 restaurants per 100.000 inwoners. Er is in totaal minder aanbod in deze provincies, waardoor Chinees-Indische restaurants dus minder concurrentie hebben en het mogelijk langer vol kunnen houden. ,,Je ziet dat vroeger de Chinees-Indische restaurants zo'n 20 procent van het totaal uitmaakten", legt Verschoor uit. ,,In sommige regio's, zoals Drenthe, is dat nog steeds het geval, terwijl bijvoorbeeld in de Randstad meer aanbod is van andersoortige restaurants.”



