Trappistenbieren nu buiten abdijen te proeven - met de zegen van de monniken

De twee studiegenoten Koen Naulaerts (25) en Kenny Hermans (25) leggen de laatste hand aan hun trappistencentrum in hartje Aarschot. Je kunt hier natuurlijk de bieren proeven, maar evengoed al die andere, vaak minder bekende trappistenproducten. Zoals de confituur van de zusters van Klaarland in Bocholt. Of vlees van de kloostervarkens van de abdij van Lilbosch in Nederland. Je kunt je ook verdiepen in de geschiedenis van de cisterciënzers en hun abdijen, hun wijsheden en levenswijze. Daarvoor liet Koen een begeerde marketingfunctie in Dubai staan en Kenny stopte met zijn job bij Coca-Cola.

Volledig scherm Koen Naulaerts en Kenny Hermans openen een trappistencentrum in Aarschot. Met de steun van de trappistenabdijen zelf, een unicum. © Jan Crab

Op de koffie

,,We zagen het aanvankelijk groots”, vertelt Koen. ,,De deuren bleven dan ook dicht voor twee jonge ondernemers die 'misbruik' wilden maken van de trappisten. Nadat we de trappistenabdijen hadden bezocht, veranderden onze ideeën. Hoe de monniken hun abdijen en zaken leiden, is heel anders dan hoe het er elders aan toegaat. Traag, gestaag, met respect voor mens, milieu en maatschappij. Wij willen dat verhaal vertellen, hun waarden en normen doorgeven. En niet alleen hun bieren, maar alle trappistenproducten."

Koen en Kenny mochten op de koffie bij broeder Xavier van de abdij van Orval, de voorzitter van de Internationale Vereniging Trappist (IVT). Het kwam uiteindelijk tot een stemming en de vereniging gaf haar vertrouwen. De IVT vertegenwoordigt alle trappistenabdijen: de zes in ons land en de zes uit het buitenland. ,,Westvleteren, Westmalle, Chimay, Orval, Achel en Rochefort, dat zijn de zes Belgische. In Nederland heb je La Trappe en Zundert, in Oostenrijk Stift Engelszell, in Italië Tre Fontane, in Groot-Brittannië Tynt Meadow en in de Verenigde Staten Spencer."

Ontvangen zoals Christus

,,We trokken de wereld rond om de abdijen te bezoeken. Een van de levensmotto's van de cisterciënzers luidt: ontvang je gasten zoals je Christus ontvangt. Zo kwamen we na een enorm lange trip aan in Spencer, in de Verenigde Staten. Het was acht uur 's avonds, het sneeuwde en het stormde, en we konden de deur van die gigantische abdij maar niet vinden. Gelukkig zagen we nog een broeder achter het raam door de gangen wandelen. We klopten aan en hij verwelkomde ons alsof we oude vrienden waren die hij al lange tijd niet had gezien. Zo hartelijk. We zijn er vier dagen gebleven. In stilte, met zeven gebedsmomenten per dag. Het spreekt me niet aan om monnik te worden, maar een retraite in een abdij raad ik iedereen aan.”