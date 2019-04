Tuinfeestje? Steel de show met een opblaasbare kroeg

Oké, je moet er wel een grote achtertuin voor hebben en een flinke duit in het zakje doen. Het ‘luchtcafé’ is op de Chinese webshops AliExpress en Alibaba te bestellen vanaf 800 euro en in Nederland bij diverse bedrijven te huur vanaf 125 euro. Uiteraard kun je de kosten delen met je vrienden, want één ding is zeker: steek er een barbecue bij aan en je vriendengroep bivakkeert gezellig de hele zomer in jouw achtertuin.