Tv-kok Bourdain krijgt na dood documentaire: 'Mensen willen meer van hem weten'

CNN bereidt de documentaire voor met het productiebedrijf Zero Point Zero, dat ook de programma's van de kok maakte. Het moet de 'definitieve Bourdain-documentaire' worden, die in 2019 zou moeten uitkomen. Amy Entelis van CNN legt aan het magazine Vanity Fair uit dat de beslissing om de docu te maken snel genomen was. ,,Hoe goed we Tony ook kennen - hij liet veel van zichzelf zien in de series - toch was er nog een honger om meer over hem te weten te komen, om zijn werk te eren en te vieren. Het format van een documentaire is de logische manier om die honger vorm te geven.''