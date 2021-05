Tv-kok Danny Jansen over anti-dieetdag: ‘Bewust leven is goed, maar soms heb je zin in vet en lekker’

Het is vandaag anti-dieetdag, de dag om toe te geven aan al je guilty pleasures en eens even niet op de weegschaal te staan. Pak de chips en koekjes maar alvast uit de kast, of toch niet?

Anti-dieetdag werd in de jaren negentig in het leven geroepen om mensen te wijzen op de gevaren van streng diëten. Anders dan de naam wellicht doet vermoeden, is jezelf volvreten niet de bedoeling van deze dag. Anti-dieetdag draait namelijk om een gezonde levensstijl met lekker en gezond eten, zonder dat daar een streng dieet aan te pas komt.

Danny Jansen, tv-kok en auteur van kookboek Vet Lekker, vindt streng diëten helemaal niks, maar snapt wel dat er mensen zijn die ervoor kiezen. ,,Ik ben niet tegen diëten, maar voor mij werkt het niet”, zegt hij. ,,Bij mij is de motivatie vaak naar verloop van tijd verzwakt en dan raak je al gauw getriggerd wanneer je het niet meer kunt volhouden.”

Quote Ik ben niet tegen diëten, maar voor mij werkt het niet Danny Jansen

Cold turkey stoppen met ongezonde voeding is voor de tv-kok een betere methode, vertelt hij: ,,Met suiker in de koffie of thee en met het eten van varkensvlees heb ik dat bijvoorbeeld gedaan.” En met succes: ,,Ik eet echt niet meer zoveel varkensvlees als vroeger; het is nu eerder een uitzondering als ik het wel eet.”

Van anti-dieetdag had de tv-chef nog niet eerder gehoord, geeft hij toe. ,,Eigenlijk vind ik het een beetje onzin. Ik vind niet dat je tegen mensen moet zeggen dat ze moeten diëten of niet, dat moet iedereen zelf weten. Ik vind het belangrijker om bewust te zijn over je voeding op lange termijn en niet alleen maar op anti-dieetdag. Het is toch iedere dag belangrijk om te weten wat je in je mond stopt en te kijken wat gezond of ongezond is?”

Quote Bewust leven is goed, maar soms heb je gewoon zin in vet en lekker Danny Jansen

Pannenkoeken

In het kader van anti-dieetdag wordt er in huize Jansen dan ook niets speciaals gegeten vandaag: ,,Wij eten iedere dag wat wij lekker vinden”, legt hij uit. ,,Soms zijn dat pannenkoeken als de kinderen daar zin in hebben, en soms een koolhydraatarme salade. Ook mij lukt het niet om iedere dag supergezond te eten, ik wil gewoon af en toe genieten. Bewust leven is goed, maar soms is heb je gewoon zin in vet en lekker.”

Benieuwd naar Danny’s favoriete recept voor groentekroketten? Hieronder deelt hij het recept uit zijn boek Vet Lekker. Het recept is te vinden onder de foto.

Volledig scherm De groentekroket van Danny Jansen uit zijn kookboek Vet Lekker. © Danny Jansen

12 groentekroketten

Ingrediënten:

500 ml groentebouillon volgens basisrecept

80 g roomboter

100 g bloem

3 blaadjes gelatine, geweekt in ruim koud water

2 eieren

1 tl fijne mosterd

zout en peper

nootmuskaat

70 g paprika, zeer fijn gehakt

60 g champignons, zeer fijn gehakt

40 g spinazie, zeer fijn gehakt

40 g wortel, geraspt en gehakt

1 ui, zeer fijn gesnipperd

1 el kleine erwtjes

1 el fijngehakte bladpeterselie

1 el fijngehakte lavas

Panade:

5 eiwitten

10 g bloem

200 g fijn paneermeel

200 g grof paneermeel

Bereiding:

Maak groentebouillon het liefst volgens het basisrecept achter in dit boek. Zeef de bouillon en reserveer 500 ml.

Smelt de boter in een pan. Meng de bloem erdoor. Roer met een houten lepel circa 1 minuut tot de bloem begint te garen.

Voeg een derde deel van de groentebouillon toe, breng aan de kook en roer met een garde tot een gladde, gebonden saus. Voeg beetje bij beetje de rest van de bouillon toe en wacht elke keer tot de saus gebonden en glanzend is.

Haal de pan van het vuur en meng er de uitgeknepen gelatine door. Dit is de salpicon. Meng de eieren door de salpicon en breng op smaak met mosterd, wat zout en peper en een nufje nootmuskaat.

Voeg als laatste de gehakte groenten, de bladpeterselie en de lavas toe. Giet de salpicon in een vierkante, diepe bak, dek af met plasticfolie en laat afkoelen tot hij koud is en volledig opgesteven. Laat gerust een nacht in de koelkast staan!

Klop voor de panade de eiwitten los in een kom en roer de bloem erdoor. Doe beide soorten paneermeel in aparte kommen. Verdeel de salpicon in 12 gelijke delen van ongeveer 75 gram en vorm met natte handen tot kroketten.

Bekijk hier de video's van Koken & Eten:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.