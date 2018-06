Waarom wilde je dit boek zo graag maken?

,,Het idee is ontstaan uit nostalgie. Ik hou van ambachtelijk gemaakte snacks. Of ik nou in Japan ben of in Londen: ik ga altijd op zoek naar streetfood. In ons land maken veel bedrijven hun eigen snacks: neem Bram Ladage of Holtkamp. Je ziet dat zelfs topkok Sergio Herman, tegen wie ik erg opkijk, zich met ambachtelijke snacks bezighoudt. Laten we bedrijven die dat doen op een voetstuk zetten. Febo gebruikt ook het recept van oma van vroeger. Al maakt een cafeteria maar zijn eigen stoofvlees of gehaktbal.''