Twee derde restaurants probeert zout uit te bannen

Zoutvermindering blijft voorlopig op de agenda staan. Zo is er in maart een driedaags evenement in heel Nederland waarbij restaurants menu’s aanbieden zonder zout. ,,Vorig jaar deden daar honderd restaurants aan mee en hebben 3500 gasten genoten van een menu’’, aldus Van den Hengel. ,,We hopen dat er dit jaar nog meer restaurants meedoen.”



Menno Post van Olivijn in Haarlem doet weer mee. Ook hij is ambassadeur van minder zout. De zoutpot in zijn keuken is voor een vierde gevuld met paddenstoelenextract. ,,Je reduceert het zoutgehalte in een klap met 25 procent. En je proeft het niet als we er vis, vlees of puree ermee op smaak brengen. Gasten merken er niets van want de smaak blijft hetzelfde en 25 procent is echt veel.’’