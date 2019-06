Twee meloenen in Japan geveild voor recordbedrag van 41.000 euro

De meloenen die in Yubari gekweekt worden, zijn gegeerd om hun sappige, oranjekleurige vlees en hun zoete smaak. Prijzen variëren doorgaans tussen 30 en 80 euro per stuk. Japanners geven ze vaak als geschenk aan elkaar.



Het was op 24 mei Pokka Sapporo Food & Beverage Ltd., een firma uit Tokio maar opgericht in Sapporo, die het hoogste bod deed op de veiling, zo is nu bekend gemaakt. Het bedrijf besloot mee te bieden om de tiende verjaardag van hun bruiswater met meloensmaak luister bij te zetten.