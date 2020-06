Twee mosselrivalen uit Zeeland fuseren tot één bedrijf

Hier komt het groenste buitenres­tau­rant van Rotterdam

16 juni Een restaurant buiten in de natuur waar je de gasten naast je amper kunt zien. Hallo, hoe coronaproof wil je het hebben? En dat midden in de stad. Onmogelijk? Niet in Rotterdam. In Trompenburg Tuinen & Arboretum in Kralingen staat namelijk vanaf 2 juli een maand lang pop-up buitenrestaurant De Maaltuin.