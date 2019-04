Twee Nederlandse kanshebbers voor prijs beste foodfotografie

Het gaat om foto's van Ingrid Bertens en Kamile Kave, die bij de 802 inzendingen horen die meedingen naar de titel Pink Lady® Food Photographer of the Year 2019. Deze foto's zijn gekozen uit 9.000 inzendingen afkomstig uit 77 landen. Dit is een recordaantal, zo laat de organisatie weten.



De veelal kleurige foto's vertellen veel verschillende verhalen: over het vissen op zee, het bereiden van de maaltijd in het gezin, boodschappen doen en ingenieuze noviteiten zoals lego gemaakt van gelatine.



De jury staat onder leiding van foodfotograaf David Loftus. Hij heeft onder andere de befaamde kok Alice Waters bereid gevonden hem bij te staan. Ook Vitalie Taittinger van het gelijknamige champagnemerk levert zijn bijdragen, net als Michael Pritchard van de Royal Photographic Society en onderwaterfotograaf Ali Bin Thalith.



Hieronder een selectie uit de 802 genomineerden. De eerste twee zijn van de Nederlandse fotografen Bertens (categorie ‘de politiek van eten’) en Kave (‘een appel per dag’).