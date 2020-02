Tweelingzussen Joyce en Raissa (29) breken door in Amerika met hun dranken

Koken & etenDe succesvolle Nederlandse tweelingzussen Joyce en Raissa de Haas staan op het punt de Verenigde Staten te veroveren met hun luxe, suikervrije frisdrankjes. ,,We doen nu een proef in vier staten.”

Het gaat Joyce en Raissa (29) voor de wind. Vorig jaar plaatste het Amerikaanse zakenblad Forbes de ondernemerstweeling in de prestigieuze 30 under 30 Europe-lijst. Sindsdien gaat het keihard met de Nederlandse tweeling, die opgroeide in Vlaanderen.



De vrouwen runnen vanuit Londen hun succesvolle bedrijf Double Dutch Drinks. Cijfers geven ze niet prijs, maar om een indruk te geven van de aanzienlijke groei: de omzet verdubbelde, het team groeide het afgelopen jaar van 16 naar 30 mensen, hun luxe drankjes liggen in de Britse supermarkten van Waitrose en dit voorjaar is hun eigen kantoor in Londen klaar. ,,Wat we nu hebben is niet erg charmant, straks kunnen we onze zakelijke relaties ontvangen.”

Het meest in het oog springend is de stap naar de Verenigde Staten: vanaf september kunnen ook Amerikanen in de staten Texas, South Carolina, Washington DC en Maryland van de drankjes van Raissa en Joyce genieten. ,,Het gaat om staten die groei laten zien als het gaat om horeca", aldus Joyce in een telefonisch interview. Zij en Raissa waren op het juiste moment op de juiste plek: de distributeur had net afscheid genomen van een ander merk tonic dat niet goed liep. ,,Nu gaan we in deze proefperiode kijken hoe het loopt. De verwachting is dat we ons merk binnen nu en een half jaar in San Francisco kunnen lanceren.”

Volledig scherm Pomgrenate & Basil. © Double Dutch Drinks Nederlanders kunnen de dranken nu al vinden bij Gall & Gall. De productie vindt vooral plaats in Noord-Ierland. ,,En we hebben een deel in Polen en Zuid-Afrika. Nog altijd kijken we naar Nederland. ,,De productie van de blikjes gaat wellicht naar Nederland.” Brexit biedt ook kansen, zo vertelden de vrouwen onlangs aan De Ondernemer.

De drankjes zitten in een fraai flesje. Je kunt ze zo drinken maar ze zijn ook te mixen met sterkedrank. De smaken spreken tot de verbeelding. Zo is er Cranberry & Ginger Tonic Water, maar ook Double Lemon, Pomgrenate & Basil en Indian Tonic Water. Klassiekers die Amerikanen al kennen van naam zijn Ginger Beer en Ginger Ale. De drankjes zijn net anders dan bekende dranken: zo zit in hun Ginger Ale een vleugje kardemom.

Amerika heeft nu de hoogste prioriteit voor de zussen. ,,We zijn daar momenteel lokaal mensen aan het aannemen", vertelt Joyce. ,,We zijn een team aan het vormen. Het is vooral belangrijk om de juiste distributie te krijgen, dan gaan we supermarkten in en uitbreiden naar nieuwe staten.”