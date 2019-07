Typisch New York: in de bodega kun je 24/7 terecht voor de snelle boodschap

Versgebakken kip op knapperig wit brood, toiletpapier, bier, kattenvoer, condooms, kauwgum, babyflesjes, pijnstillers, panty's. Nafa Ahmad (28) heeft het allemaal in het minuscule winkelpandje weten te stouwen. ,,Je komt hier voor je ontbijt, je snacks, je advies”, zegt Mishel Lopez, als ze een broodje bestelt bij Deli Gawad in Bedford-Stuyvesant ('Bed-Stuy'), een buurt in Brooklyn.



Je zal maar midden in de nacht zonder wasmiddel zitten, of zin krijgen in een broodje kaas. Geen nood: in New York verkoopt de bodega in de buurt op elk moment van de dag alles wat je maar tekort kunt komen in het leven. Buurtwinkeltjes als dat van Nafa Ahmad zitten hier op elke straathoek. Ze vormen een typisch New Yorks fenomeen en horen evenzeer bij de stad als de wolkenkrabbers en Times Square. Je komt er vooral voor de kleine trek of als je iets vergeten bent; voor dagelijkse boodschappen is de supermarkt goedkoper.