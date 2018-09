Uienoogst om te huilen: veel boeren willen ermee stoppen

Dat meldt vaksite Boerderij. De proefrooiing van de Verenigde Telers Akkerbouw laat zien dat de uienvelden gemidddeld 41,4 ton per hectare opbrengen. Dat is volgens Boerderij 19,1 ton per hectare minder dan vorig jaar halverwege augustus werd geregistreerd. Het gemiddelde over vijf jaar is 59 ton per hectare.

Boeren in Zeeuws-Vlaanderen en Schouwen-Duiveland lijden het meest. De minimumopbrengst bedraagt daar slechts 6,8 ton per hectare, terwijl de uitschieters naar boven wel tot 83,9 ton gaan. Die extremen hebben invloed op de gemiddelde opbrengst, zegt Leo de Jonge, voorzitter van de handelscommissie uien tegen Boerderij. ,,We hebben nog nooit eerder zulke lage opbrengsten en grote verschillen gehad. En dan zijn er ook nog percelen die worden ondergeploegd.''



Eerder deze week bleek op de Landelijke Uiendag in Colijnsplaat dat uienteler Peter Priester in Kortgene nauwelijks verkoopbare uien heeft. Priester: ,,In het voorjaar leek mijn akker een zee. Daarna volgde extreme droogte en hoge temperaturen. De uien willen daardoor niet groeien. Misschien zitten er een paar goede tussen, maar bewaren kun je niet meer. Ze moeten meteen weg. Ik weet zelfs niet of ik de uien ga rooien. Misschien is het goedkoper ze onder te ploegen.''

Schrijnend

Volledig scherm © Shutterstock Kamerlid Helma Lodders (VVD) noemde de situatie bij Priester schrijnend. ,,De opbrengst maar ook de kwaliteit is een stuk lager.''



Vorig jaar beleefden de uientelers ook geen best jaar. Twee seizoenen achter elkaar dreigt nu een aantal telers niks te verdienen aan de uien. Veel telers verkochten hun uien onder kostprijs.

Door het extreme weer, de regelgeving en de verzilting zien steeds meer akkerbouwers en vollegrondtelers hun toekomst somber in en denken eraan hun bedrijf te beëindigen. Vorig jaar wilde 5,2 procent stoppen, dit jaar is dat 7,1 procent. Ten opzichte van 2014 is zelfs sprake van een verdubbeling.



De toename blijkt uit de AkkerbouwScanner 2018 van de agrarische coöperatie AgriDirect die gisteren verscheen. Voor het onderzoek zijn 7500 akkerbouwers met een bedrijf van minstens 10 hectare of 2 hectare vollegrondsgroenteteelt gebeld. Akkerbouwers somberen al een tijd. Sinds 2016 kunnen ze amper een boterham verdienen.