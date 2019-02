Uienoogst was rampzalig, consumenten betaalden de hoofdprijs

Er werd in Zeeland gemiddeld 15.000 kilo per hectare aan zaaiuien van het land gehaald. Dat is 20.000 kilo minder dan in een normaal groeiseizoen. Boeren in Flevoland oogstten gemiddeld 44.000 kilo per hectare. Het gemiddelde in Nederland lag op 35.500 kilo per hectare. Uientelers in Zuid-Holland en Noord-Brabant hadden ook een kleinere oogst, al ging het daar om een paar duizend kilo per hectare. In heel Nederland kwam er in totaal 0,9 miljard kilo uien van het land. In 2017 was dat nog 1,5 miljard kilo.