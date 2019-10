Uit de kluiten gewassen keukenkruid van 3,5 meter is uniek, maar niet te eten

Koken en EtenEr groeit een uitzonderlijke plant in de tuin van Tonny van Leeuwen Van Gaalen: een citroen afrikaantje van wel 3,5 meter hoog. De plant is uniek door de enorme omvang, maar omdat er geen bloemen aan groeien is het kruid niet bruikbaar in de keuken. ,,Mijn man vraagt iedere keer wanneer ik de plant weggooi, maar ik gooi ‘m niet weg.”

Tonny van Leeuwen Van Gaalen uit Maasdijk kocht in het voorjaar verschillende keukenkruiden bij Intratuin, onder andere mint, basilicum en een citroen afrikaantje. Die laatste voor het eerst, want ze kende de plant in eerste instantie niet. Wel wist Van Leeuwen Van Gaalen dat de bloemen, die een frisse, zurige smaak hebben, gebruikt kunnen worden in salades. ,,Maar deze plant heeft geen bloemetjes gegeven. Alleen maar blad”, vertelt ze.

In augustus eerder dit jaar was de uit de kluiten gewassen plant de 2 meter al gepasseerd. Ze besloot de tuinwinkel te informeren. ,,Ze zeiden dat het uitzonderlijk was. Of ik niet een aparte variant had gekocht. Ik zei dat ik hem bij hen had gekocht en geen idee had’.” Een medewerker van Intratuin liet weten dat de plant uitzonderlijk hoog is: ,,Naar mijn weten worden ze niet hoger dan zo'n 40 centimeter. Misschien heeft er een mutatie plaatsgevonden”, valt te lezen in het Facebookbericht dat Van Leeuwen Van Gaalen over de giga-plant geplaatst had.

Uitzonderlijk hoog

De plant is inmiddels 3,5 meter hoog, uniek voor een citroen afrikaantje, volgens kruidenkweker Sandra Schouten. Zij kweekt verschillende soorten kruiden, waaronder het afrikaantje, in haar eigen biologische kwekerij Schoutens Kruiden. Over het algemeen worden de planten maar zo'n 30 tot 40 centimeter hoog, met 50 centimeter als uitschieter. Dergelijke verhalen over afrikaantjes van enkele meters hoog heeft Schouten nog niet eerder gehoord. De Maasdijkse heeft dus echt een uitzonderlijke plant in de tuin staan.

De monsterplant heeft de eigenaresse nog niet gebruikt als kruid. ,,Het ruikt wel sterk naar citroen wanneer je het blad wrijft tussen je vingers, maar ik heb het nog niet geprobeerd te verwerken in een salade.” Zij en haar man hebben allebei groene vingers. ,,Ik ben helemaal gek van kruidjes, en mijn man van begonia's en fuchsia's. Ik heb een rand in de tuin waar ik kruiden heb staan die ik ook gebruik.”

Hoewel het afrikaantje geen bloemen geeft, vindt ze het wel leuk om de plant te laten staan. ,,Mijn man loopt er iedere keer langs en vraagt dan ‘wanneer gooi je dat ding nou eens een keer weg?’. Maar ik gooi ‘m niet weg, ik vind 'm gewoon leuk.”

Quote Een blad van twee maanden oud zal niet meer zo lekker smaken

Maar als het afrikaantje een normale afmeting én bloemen had gehad, wat had de Maasdijkse er dan mee kunnen doen? De bloemen van een citroen afrikaantje worden vooral gebruikt als garnering bij gerechten, bijvoorbeeld salades, vertelt Schouten. Maar ook de bladeren kun je gebruiken in een salade. Let er dan wel op dat het nog een jong (pas gegroeid) blad is. ,,Een blad van twee maanden oud zal niet meer zo lekker smaken”, zegt Schouten. Ook is het keukenkruid populair in de thee of in een kan met koud, verfrissend water.