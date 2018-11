Uit eten met kerst? Kans groter dat je achter het net vist

Ook bij restaurant Avant-Garde in Eindhoven stroomden, net als altijd, de reserveringen binnen toen het kerstmenu bekend werd. ,,Als het kerstmenu op de site staat, volgt er een rush", vertelt sommelier Arne Maat van het restaurant in het Philips Stadion met één Michelinster. Inmiddels is er bijna geen plek meer op kerstavond en Eerste Kerstdag.



Maat: ,,We proberen de gasten het volledige pakket te geven. Daarbij horen veelal klassieke producten, zoals wild." Het inkopen van het wild en de wijn is intussen in volle gang. Bij Mood Eindhoven, dat twee vestigingen heeft, wordt nog gesproken over het op te stellen menu, maar het restaurant laat weten dat inmiddels al 'veel grote groepen' voor kerst gereserveerd hebben.



Naast het grote aantal boekingen, ziet Koninklijke Horeca Nederland het aantal restaurants dat juist de deuren sluit met de kerstdagen, toenemen. Woordvoerder Bernadet Naber: ,,We hebben de afgelopen jaren gepeild bij onze leden. In 2016 meldde 8,5 procent dicht te zijn en vorig jaar 13 procent. Dit jaar hebben we een beperkt aantal mensen dat heeft gereageerd op onze poll, maar de cijfers zijn wel indicatief: 15 procent geeft aan de deuren dicht te houden.”