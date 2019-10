Uitbaatster Belgische snackbar gooit gloeiendhete frituurolie naar overvallers

Nederlan­ders zijn minder voedsel gaan verspillen

2 oktober Nederlanders zijn thuis minder voedsel gaan verspillen. In 2019 verspilden we per persoon zeven kilo minder dan in 2016, blijkt uit onderzoek in opdracht van het kabinet. Toch wordt per Nederlander nog altijd 34,3 kilo eten verspild.