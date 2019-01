Uniek blootrestaurant sluit de deuren

O’Naturel was maar iets meer dan een jaar open. Het eerste blootrestaurant in Parijs sluit volgende maand de deuren omdat er niet genoeg nudisten komen.

Laat je kleding en je verlegenheid maar thuis, was het credo bij het restaurant dat in november van 2017 openging in het twaalfde arrondissement. Het enige nudistenrestaurant van de Franse hoofdstad is in handen van de broers Mike en Stephane Saade.

De tweeling sluit het restaurant 'met grote spijt’, meldt het duo op de website. Op 16 februari moet de tent dicht omdat er te weinig klanten komen. Het is een uniek restaurant omdat je er in adams- of evakostuum kan genieten van bistro-eten. De menu’s variëren in prijs van 39 tot 49 euro.

Naturisme

De aankondiging van de sluiting is geen verrassing voor Cédric Amato, vicepresident van de vereniging van naturisten van Parijs. Amato is vaste klant. Volgens hem is het is te vroeg voor een bedrijf dat volledig is gewijd aan naturisme. Zelfs voor zo’n grote stad als Parijs. ,,In een jaar hebben we niet genoeg mensen die naakt in de hoofdstad komen dineren.’’



Een ander probleem volgens Amato is de afwezigheid van stamgasten. ,,Je uitkleden om te gaan eten, dat doe je niet elke dag.’’

Volledig scherm © AFP

Bovendien: O’naturel ligtd is een woonwijk, waardoor er weinig aanloop is. Ook ontbeert het restaurant een terras voor zonnige dagen. Wie nog snel een keer naakt wil dineren wil, kan er nog een paar weken terecht, meldt Mike Saada in de krant Le Figaro.