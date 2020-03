Uniek: een abonnement op vegan maaltijden - bij dit bedrijf is het mogelijk

Voordat Stift in juni 2019 volledig begon met haar initiatief was ze bezig met volledig andere werkzaamheden bij Coolblue. ,,Ik was continu bezig met wat mijn collega’s tijdens de lunch eten en wat ze vanavond eten. Daarbij vroeg ik mij vaak af: hoe kan dit gezonder en duurzamer?’’



Stift vertelt dat veel collega’s haar vertelden dat zij vaak geen tijd hebben om te bedenken wat ze nu weer moeten kopen, en dan toch terugvallen op opties die ze kennen of een maaltijd thuis laten bezorgen. ,,Het is volgens hen nog te lastig om plantaardige maaltijden te bedenken en er zijn nog te weinig opties bij Thuisbezorgd.’’



Stift vertelt dat zij op dat moment al een tijdje vegetariër was en zich interesseerde voor plantaardig voedsel. Ze wilde laten zien hoe gezond en veelzijdig duurzaam eten is. ,,Ik begon mij bezig te houden met de gezondheidsvoordelen van een plantaardig dieet. Ik merkte hoeveel energie ik kreeg van een plantaardig voedingspatroon en wilde anderen dit ook laten ervaren. Toen ben ik voor ze gaan koken.’’