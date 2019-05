Unieke kans: leer hoe je de biefstuk van Loetje maakt

Er staan al 200 bedrijven op de website en er zijn er nog een aantal aan het nadenken over activiteiten, laat initiatiefnemer Lennart Maas weten. Door heel Nederland openen hotels, restaurants en cafés voor de eerste editie van deze Nationale Horecadag de deuren om te laten zien hoe het er achter de schermen aan toe gaat. ,,We willen een laagdrempelig, leuk evenement zijn voor mensen die willen kijken of horeca iets voor hen is”, aldus de initiatiefnemer.

Je kunt terecht in restaurantketens als Happy Italy en Loetje, maar er worden ook gratis kookworkshops aangeboden in sterrenrestaurants als die van Ron Blaauw. Daarnaast kun je een kijkje nemen in de bekendste hotels van Amsterdam en grote landgoederen door heel Nederland bezoeken.

Quote Je ziet soms dat restau­rants sluiten omdat er een tekort aan personeel is, dat is gewoon zonde Lennart Maas, Initiatiefnemer Nationale Horecadag

Volgens Maas is er veel interesse: ,,We krijgen al veel aanmeldingen. Het is leuk om te zien dat we veel verschillende mensen aantrekken. Er komen moeders met kinderen die willen ontdekken of de horeca iets voor hen is, maar ook oudere vrouwen die een baantje willen in deze branche maar niet durven te solliciteren. We willen dat iedereen zich welkom voelt om te ontdekken wat we te bieden hebben, het is meer dan alleen dienbladen dragen.”

Feestdag