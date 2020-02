Unilever komt met Magnum van roze chocolade

Unilever wil er nog niks over kwijt. De voedingsreus verwijst naar een ‘rozenchocoladediner’ dat begin maart voor pers en influencers wordt bereid met de roze chocolade. Maar de Britse site SHEmazing, dat zich richt op vrouwen, schreef eerder deze week al over de lancering van de nieuwe ijssmaak. Ruby chocolade is een vierde type chocolade, na puur, melk en wit.



Het gaat vooralsnog om een introductie in Ierland. De nieuwe Magnum Ruby is daar vanaf 15 februari verkrijgbaar in Spar-supermarkten. In maart maakt Magnum de lancering in Nederland bekend. Het nieuwe Magnumijs wordt in de schappen geïntroduceerd met een opvallende, robijnrode verpakking, met details van goudfolie.



Fans over de hele wereld zijn al razend enthousiast. De mini-video over het ijs op het Instagramaccount werd al meer dan 23.000 keer bekeken. ‘Wanneer komt het ijsje naar mijn land’, is de meestgestelde vraag in de reacties.