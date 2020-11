Unilever ziet grote vraag naar veganistische alternatieven en verhoogt omzet naar 1 miljard euro

Het Nederlandse concern wil dat in de komende vijf tot zeven jaar gaan waarmaken. Een belangrijk onderdeel daarvan is de vleesvervangers van de Vegetarische Slager, het bedrijf dat in 2018 door Unilever werd overgenomen. De vleesvervangers worden inmiddels verkocht bij ruim 20.000 verkooppunten in dertig landen. Naast supermarkten levert de vegaproducent ook aan fastfoodketens Burger King en Papa John's. Sinds kort is het merk ook in Azië te vinden.