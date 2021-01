Van 20 glazen wijn per week naar 0: 'Ik slaap beter en ik ben mentaal sterker’

Koken en EtenHalf januari worden de goede voornemens op het gebied van eten en drinken massaal in de ijskast gezet om vervolgens zoet of vet voedsel te bestellen. Ook de drank komt weer op tafel, zo blijkt uit cijfers van een grote bezorgservice. Ervaringsdeskundige Esther ten Hove vermoedt dat mensen met teveel voornemens tegelijk beginnen. ‘Je lichaam draait op routine.’

Veel mensen zijn manmoedig begonnen aan een poging minder of niet meer te drinken, maar sinds een week is het voor veel mensen alweer afgelopen. Bezorgdienst Deliveroo ziet het zelfs in de verkoopcijfers: die laten een dip in alcoholische bestellingen zien in januari. Maar halverwege de maand schiet de alcoholverkoop weer omhoog. Vooral in Den Haag snakt men meer dan elders in Nederland een alcoholische versnapering. Met name een koud biertje gaat er in de regeringsstad glijdt er makkelijk in.

Routine

Esther ten Hove van het Instagram-account @soberinlife legt uit dat mensen vaak op de helft van de maand aan zichzelf bewezen hebben dat ze hun voornemens kunnen volhouden. ,,Ze vinden het dan genoeg, maar dit is natuurlijk een smoesje”, zegt ze. ,,Het is ook logisch. Je lichaam draait namelijk op routine.” Je hersenen zijn gewend dat je bepaalde dingen doet op bepaalde momenten. Wanneer dit niet gebeurt, vraagt je lichaam er toch om, legt ze uit.

Eén ding tegelijkertijd

,,Teveel goede voornemens tegelijk is voor niemand goed”, zegt Ten Hove. ,,Op Instagram merkte ik dat mensen af begonnen te haken wat betreft hun goede voornemens. Ze namen te veel hooi op hun vork: gezond eten, stoppen met roken, Dry January én sporten.Je kunt je beter op één voornemen focussen. Wanneer je je focust op meerdere dingen tegelijkertijd is het moeilijk om weerstand te bieden.”

Quote Ik heb geen last meer van ups en downs omdat ik me niet meer verdoof. Jacqueline van Lieshout Wat betreft tijd is januari wel de makkelijkste maand om te beginnen met je goede voornemens, vindt Ten Hove ,,De feestdagen zijn achter de rug, dus voel je niet meer te verplichting om te drinken, roken of veel te eten. Daarnaast is de horeca nu dicht en hoef je niet meer te denken aan de verleiding van alcohol en eten.”



Ten Hove raadt aan om jezelf te belonen wanneer je voornemen geslaagd is. ,,Koop iets wat je écht graag wil: een mooi kledingstuk, die iets te dure smartwatch. Het moet in ieder geval iets zijn dat leuk genoeg is, anders laten mensen het liggen.”

Abrupt stoppen

Jacqueline van Lieshout (46) is auteur van de bestseller Ontwijnen en hielp met haar programma Ontwijnen.nl te stoppen met drinken. In haar nieuwe boek De geest uit de fles geeft ze haar visie op alcohol in de samenleving. Van Lieshout weet hoe het is om in één keer te stoppen met slechte gewoontes. Voor een lange tijd dronk zij 20 glazen wijn per week. ,,Sinds mijn 31ste ben ik al bezig met stoppen met drinken. Dat ging vijf dagen goed, tot het weekend kwam.” Op een gegeven moment was ze er helemaal klaar mee en stopte ze abrupt met drinken. ,,Je moet gewoon een beslissing nemen. Wil je het niet meer? Stop dan”, zegt Van Lieshout. ,,Misschien is het een dooddoener, maar wel waar het op neerkomt.”

Dat het niet makkelijk is, weet Van Lieshout. Je omgeving moedigt het drinken van alcohol aan omdat het word geassocieerd met gezelligheid. Terwijl er zo ontzettend veel voordelen zitten aan het stoppen met drinken. ,,Sindsdien slaap ik heerlijk en word ik de volgende ochtend om 7.00 uur energiek wakker. Ook ben ik mentaal sterker: ik heb geen last meer van ups en downs omdat ik me niet meer verdoof.”

De volgende ochtend

,,Per dag beslis ik opnieuw voor mezelf dat ik niet ga drinken. In die 4,5 jaar dat ik gestopt ben heb ik nog nooit gezegd dat ik niet meer ga drinken, dan hoef ik me nooit zorgen te maken om de toekomst”, vertelt de schrijfster. ,,Kom je een avond in de verleiding om wel te drinken, denk dan aan de volgende ochtend. Die is vaak een stuk minder gezellig.”

Bekijk hier de video's over Koken & Eten:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.