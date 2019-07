Van Brandy tot Jillz: deze drankjes schopten het tot babynamen

Talloze mensen vinden het een schande. Hoe kun je je kinderen nou Jackdaniel en Tiamarie noemen, namen die zo sterk lijken op de whiskeynaam Jack Daniels en koffielikeur Tia Maria? De Britse Sarah en Steven Mennell kwamen deze week onder vuur te liggen nadat door een artikel in een plaatselijke krant duidelijk was geworden dat ze hun kinderen zulke opmerkelijke namen hadden gegeven.



Het stel uit Kingston upon Hull had wel een uitleg. ,,Jackdaniel is eigenlijk vernoemd naar een Olympische loopcoach”, zei moeder Sarah. ,,We vonden het grappig dat zijn team gesponsord werd door Jack Daniels. Toen ik zwanger was van Jackdaniel, zagen we op een scan zijn armpjes en beentjes bewegen, alsof hij aan het lopen was. En zo kwamen we op zijn naam. Hij weet dat zelf ook.” Tiamarie zou zijn vernoemd zijn naar een Spaanse serveerster met dezelfde naam. ,,We vonden dat leuk klinken toen we er op vakantie waren”, aldus Sarah.



Hoe zit dat in Nederland? Volgens het namenregister van het Meertens Instituut lopen hier ook kinderen rond met drankgerelateerde namen. Zo zijn zeker 26 meisjes door hun ouders Chardonnay genoemd. Nog eens 20 mensen hebben de druivensoort als tweede of volgende naam. Een enkele jongen heeft Chardonnay als volgnaam. Hun ouders zijn vermoedelijk liefhebbers van de populaire wijn die van het druivenras wordt gemaakt.