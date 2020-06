Van Delfzijl tot Luxemburg: de pizzabodems van Domino’s komen ‘gewoon’ uit Nieuwegein

Koken & eten Word je echt sneller dronken in de zon?

23 juni Op tropisch warme dagen is er voor veel mensen niets lekkerder dan een ijskoud biertje of cocktailtje op het terras. Maar iedere zomer worden we ook gewaarschuwd: met alcohol in de zon is het oppassen geblazen. Veel mensen denken dat je sneller dronken wordt met de zon op je bol, maar is dat echt zo?