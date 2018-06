Van der Valk gaat thuisbezorgen en ja, er is ook appelmoes

Het initiatief is afkomstig Van der Valk-ondernemer Bob Zeeuw van der Laan. In een bericht dat het horecaconcern vandaag verstuurde, stelt hij variatie te missen in het aanbod aan bezorgmaaltijden . Daarom ging hij zelf aan de slag. Bij het Van der Valk Hotel Apeldoorn-de Cantharel is men volgens hem ‘al jarenlang bewust bezig met voeding’. ,,In 2013 startten we met een groentetuin achter ons hotel. De producten uit de tuin verwerken we in onze keukens.” In 2017 zette de ondernemer een nieuwe stap en startte een eigen verswinkel in het nabijgelegen dorp, waar onder de naam Valk Vers dagelijks verse maaltijden worden bereid en verkocht, ook hier met producten uit de groentetuin en van lokale leveranciers. De bezorgmaaltijden zijn een volgende stap.