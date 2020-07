Van deze kikkererwtenmuffins kun je er wel vijf eten

Het Grote Onthamsteren Kookboek, heet het kookboek dat Splint en Zuidam in twee maanden hebben samengesteld: alleen maar gerechten die zijn geïnspireerd op de voorraadkast. Want die kwam in het begin van de coronacrisis bij veel mensen bomvol te zitten. Hoogste tijd om hem leeg te eten dus. Onderstaand recept is niet alleen handig voor het opmaken van restjes havermout en kikkererwten, volgens de vrouwen zijn ze ook nog eens erg smakelijk. ,,Het is iets unieks”, zegt Emma Zuidam. ,,Ze zijn verschrikkelijk lekker en ik ben ze sinds we ze maakten voor het boek blijven maken want iederéén vindt ze lekker.”

Bereiding

1. Verwarm de oven voor op 180 graden.

2. Was de kikkererwten en laat ze uitlekken in een vergiet. Dep ze nog even goed na met een keukenpapiertje.

3. Hak de pure chocolade fijn.

4. Doe de kikkererwten in een blender of keukenmachine en voeg de havermeel, eieren, bananen, bakpoeder en een klein snufje zout toe. Mix het geheel tot een egaal mengsel. Voeg de gehakte chocolade toe en spatel het door het beslag.

5. Neem een muffinbakblik (het liefst eentje met 8 vormen) en doe in elke vorm een papieren muffinvormpje. Verdeel het beslag gelijkmatig over de vormpjes.

6. Zet de muffins 25 à 30 minuten in het midden van een voorverwarmde oven.

7. Check met een satépikker of de muffins klaar zijn. Komt deze er schoon uit? Dan zijn ze gaar. Laat de muffins eerst nog even volledig afkoelen in hun vorm voordat je ze naar binnen werkt ;-)