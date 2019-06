Van deze kroepoek blíjf je eten bij de borrel

Vandaar de naam kroepoek dus. In Indonesië is men dol op dit soort luidruchtige lekkernijen. Je vindt er varianten van pinda’s, rijst, cassave, melindjoenoten, aardappel, banaan, kippentenen, zeekomkommer en nog veel meer ingrediënten.



In Nederland is vooral kroepoek udang geliefd, van gemalen garnaal en tapiocameel. ,,Het is niet normaal hoeveel kroepoek er doorheen gaat als we eters hebben’’, bevestigt chef Allard Sieburgh, die samen met schoonmoeder Betty aan het roer staat van De Sawa. ,,Het voorgerecht is amper opgediend of er is alweer een mandje leeg.’’



Zelf kroepoek maken vergt tijd. Want het deeg moet worden gestoomd, in chipjes worden gesneden (die lange plakken zijn spielerei van de afhaalchinees), gedroogd en gefrituurd. De supermarkt ligt dan ook vol met kant-en-klaarvarianten, waaronder veel zakken met het stempel Java, Bali of Jakarta. Wie heeft opgelet met topografie, maakt eenvoudig het onderscheid. ,,Naarmate je verder naar het oosten gaat, worden de specerijen heter’’, legt Van Bokhoven uit. ,,Maar elk eiland kent talloze familierecepten met grote verschillen in kruiding.’’



Nadat de rendang op een laag pitje is gezet, de spekkoek is weggelegd en zelfs met tegenzin afscheid is genomen van de pot sambal op tafel, proeft het panel blind een kleine dwarsdoorsnede van het schap. Zeven kroepoeks; allemaal van garnaal, maar wisselend gekruid.



Direct is duidelijk dat het Indonesische erfgoed danig is aangepast aan de Hollandse voorkeuren, zoals ook de sambal-, en satésausproeverij in deze rubriek al eens pijnlijk duidelijk maakten. ,,Wat een bleekscheetjes’’, zegt chef Danny Jansen van Home Made Chefs. ,,Kroepoek mag best een bruin randje van de olie hebben. Da’s alleen maar lekker.’’



Ook veel van de gekruide varianten verraden zichzelf al op het oog. ,,Ze zijn door een bak coatingpoeder gehaald, in plaats van dat de kruiden in het beslag zijn meegebakken’’, merkt sterrenchef Pascal Jalhay op. ,,Dit zou een Indonesiër nooit opdienen. Helemaal verhollandst.”