Van een boterham ‘oorlog’ tot plakfobie: dit wist je nog niet over pindakaas

Pindakaas werd eind 19de eeuw bedacht door een Amerikaan. Het beleg is nog steeds populair in Amerika, waar het peanut butter heet. Net na de Tweede Wereldoorlog werd peanut butter in ons land geïntroduceerd. Maar omdat het woord ‘boter’ alleen bedoeld was voor roomboter, mocht het product hier geen ‘pindaboter’ heten. Daarom is voor pindakaas gekozen.



Er rollen jaarlijks 20 miljoen potten met Calvé-pindakaas van de band voor de Nederlandse markt, laat producent Unilever weten. De populairste smaken zijn de ‘gewone’ pindakaas en de variant met stukjes pinda. Qua populariteit in de supermarkt verslaat pindakaas de hagelslag en chocoladepasta, ziet Albert Heijn.



,,We merken bij onze categorie van ontbijt en broodbeleg de trend van steeds puurder en gezonder willen eten’’, zegt woordvoerder Felicity Bijnaar. ,,Dat zien we terug aan de populariteit van pindakaas die enkel uit gemalen pinda’s of noten bestaat, zonder toevoegingen.’’



Er verschijnen steeds meer variaties op het product, van ‘pure’ pindakaas tot diverse smaken. De Pindakaaswinkel verkoopt smaken als knoflook en gebakken ui en kokos. ,,Al blijft onze best lopende de natural-versie’’, zegt woordvoerder Chiel Spuitenburg. ,,Kort daarna komen de karamel zeezout en chilipeper citroengras. Die laatste is scherp en daarom niet voor iedereen.’’