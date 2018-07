Van taco's tot ceviche: liefde voor Latijns Amerikaans eten in de lift

Op dit moment telt ons land ruim 500 Zuid-Amerikaanse restaurants. Nog een stuk minder dan Franse of Italiaanse, maar het lijkt erop dat Nederlanders steeds meer waardering hebben voor exotische gerechten als ceviche en toetjes met dulce de leche. Restaurantsite Iens ziet dat mensen ook meer zoeken naar restaurants uit Zuid-Amerika. Van mei op juni was er een groei van 37 procent en afgelopen maand kwam daar nog eens 5 procent groei bij.

Streetfood

Ceviche is een typisch Peruaans gerecht. In Amsterdam openden de afgelopen tijd talloze Zuid-Amerikaanse restaurants. In de hoofdstad kwamen er in korte tijd een Mexicaans restaurant (Coba Taqueria), een Argentijn die streetfood serveert (Little Sal) en twee tacobars (Mr Haz en Taqueria Tacobar) bij. Er is ook nog een Mexicaanse kantine bijgekomen: Chiapas Taco Cartel (veel taco's en burritos). En zelfs bij filmtheater Kriterion kun je je elke dinsdagavond te goed doen aan taco's voor een klein prijsje.

In het Latijns-Amerikaanse restaurant Café Comodo serveren ze van alles: van octopus met boerenkool, limabonen tot taco bowls met zalm. Flora is weer een mix tussen Mexicaans en Koreaans. De Salsa Shop heeft al vier vestigingen in de hoofdstad. Het restaurant is gebaseerd op het Amerikaanse Chipotle. Je eet er een burrito, taco's of een salade en laat die naar wens vullen.

Liefdesverklaring

In de kookboekensector loopt het nog niet zo hard. Deze week verscheen wel een dik receptenboek van Martin Morales, die met zijn boek Andina een liefdesverklaring aflegt voor het eten in de Andes. Hij noemt het gebergte het hart van de Peruaanse keuken en legt uit dat het niet gaat om modieus eten, maar om gerechten die soms al duizenden jaren bestaan. Gerechten die wel veranderen, maar die nooit verdwijnen.

In de thuiskeuken zijn typisch Zuid-Amerikaanse gerechten als salsa, guacamole en taco’s gemeengoed geworden. De zoete aardappel is ook aan een opmars bezig, ziet Albert Heijn. ,,Als je het eerste kwartaal 2017 vergelijkt met 2018, zie je een behoorlijke stijging van de verkoop’’, meldt woordvoerder Anoesjka Aspeslagh. ,,We zien daarbij dat de biologische zoete aardappel (relatief) harder groeit dan de reguliere zoete aardappel.’’

Hummus met zoete aardappel