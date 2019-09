Vandaag is het de Internationale Dag van de Chocolade: zo kun je het vieren

Koken en EtenChocolade is een van de meest geliefde voedselproducten ter wereld. Jaarlijks vieren we dat op 13 september, de dag waarop in 1857 Milton S. Hershey werd geboren. De Amerikaanse banketbakker was de oprichter van de beroemde Hershey Chocolate Company.

Over de voor- en nadelen van chocolade ontstaan al decennialang discussies. Zo zou het eten van chocolade gelinkt worden aan de verergering van acne en zou het je humeur een stuk plezieriger maken. Maar wat is eigenlijk waar?

Het verergeren van acne is in ieder geval nooit wetenschappelijk bewezen. Studies kunnen geen verband aantonen tussen de hoeveelheid chocolade en de ernst van acne, schrijft het Voedingscentrum op hun website. Wel aangetoond is het positieve effect van chocolade, of eigenlijk cacao, op hart- en vaatziekten. ‘Onderzoek heeft aangetoond dat het dagelijks innemen van meer dan 200 milligram flavanolen uit cacao een positief effect heeft op de elasticiteit van bloedvaten', weet het Voedingscentrum. Die 200 milligram haal je uit 10 gram extra bittere chocolade - bittere chocolade bevat een hoog gehalte aan flavanolen.

Verslavend

Is chocola verslavend? Nee, meldt het Voedingscentrum. De hoeveelheid stoffen die de stemming of alertheid kunnen verbeteren komen namelijk maar in een hele kleine hoeveelheid voor. Wel kan chocolade, vooral vanwege de smaak, op veel liefhebbers wereldwijd rekenen.

Wereld Chocolade Dag

Vandaag geen tijd om een lekker chocolade-recept te bereiden? Op 7 juli wordt er nóg een dag aan dit mengsel van cacaopoeder, cacaoboter en suiker toegekend. Dit ter nagedachtenis aan het historische moment op 7 juli 1550 toen chocolade voor het eerst in Europa werd gepresenteerd.

Hieronder vind je twee recepten om de Dag van de Chocolade te vieren:

Volledig scherm Het veganistische kokostaartje is gegarandeerd een succes © 24Kitchen

Kokostaartje met chocolade en banaan

Dit recept door televisiechef Miljuschka Witzenhausen (24Kitchen) is volledig veganistisch.

Ingrediënten

300 g biscuits

100 g margarine

250 g (veganistische) melkchocolade

3 bananen

1 limoen

600 ml kokosmelk

60 g suiker

5 g agar agar poeder

Bereiding

1. Bekleed de springvorm met bakpapier.

2. Verkruimel de koekjes met de staafmixer of in de keukenmachine.

3. Laat de margarine in een steelpan op laag vuur smelten en meng met de koekkruimels. Verdeel over de bodem van de springvorm en druk goed aan met de bolle kant van een lepel. Zet de bodem minstens 10 minuten in de koelkast.

4. Hak ondertussen de chocoladereep in grove blokjes.

5. Prak 2 bananen fijn en besprenkel met limoensap.

6. Verhit de kokosmelk in een steelpan. Voeg de suiker en de geprakte banaan toe, roer en laat 3 minuten zachtjes koken. Haal de pan van het vuur en laat al roerend de agar agar in het mengsel oplossen.

7. Schenk het kokosmengsel op de koekjesbodem, strooi er driekwart van de chocolade over. Laat de taart minsten 2 uur opstijven in de koelkast.

8. Snijd de laatste banaan in blokjes. Versier de bovenkant van de taart met de bananenblokjes, overige chocolade, de geraspte kokos en limoenrasp.

Volledig scherm Door de toevoeging van koffie wordt het taartje extra pittig © Home Made Chefs

Chocoladetaartje ‘Insomnia’

Dan maak je dit warme chocoladetaartje van Home Made Chefs, met zo’n lopende kern die je á la minute afbakt. Door de toevoeging van koffie maak je het extra pittig.

Ingrediënten

Voor de ganache:

225 g slagroom

20 g koffiebonen

150 g pure chocolade (Brazil, 66,8% Callebaut)

Voor het beslag:

125 g ei

65 g eigeel

75 g kristalsuiker

180 g boter

180 g pure chocolade (Brazil, 66,8% Callebaut)

75 g bloem

Bereiding

1. Verwarm voor de ganache de slagroom tot ongeveer 50 °C. Haal het pannetje van het vuur, voeg de koffiebonen toe en laat ongeveer 1 uur trekken.

2. Zeef de slagroom en weeg 175 g af. Breng de slagroom aan de kook, haal het pannetje van het vuur en los de pure chocolade in de slagroom op. Laat de ganache afkoelen en doe in een spuitzak.

3. Klop voor het beslag het ei met het eigeel en de kristalsuiker in een staande tafelmixer met garde luchtig. Smelt intussen de boter en los hierin de pure chocolade op. Zeef de bloem twee keer. Spatel eerst het chocolademengsel en vervolgens de bloem door het eimengsel en doe het beslag in een spuitzak.

4. Spuit het beslag in met bakspray ingevette koffiekopjes; zorg voor een klein kuiltje in het midden en houd wat beslag apart. Spuit elk kuiltje vol met de ganache en dek af met beslag. Bak de chocoladetaartjes ongeveer 10 minuten in een op 185 °C voorverwarmde oven. Serveer direct.