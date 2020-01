Vanilleprijs extreem hoog: voor één stokje betaal je vier euro

Koken & etenVanille is extreem kostbaar. Althans de ‘echte’ vanille. Het product ligt in de schappen van de supermarkt. Alleen de prijs is en blijft schrikbarend hoog.

Wie vanillestokjes nodig heeft voor een lekkere taart, kan flink schrikken van de prijs in de supermarkten. Bij Albert Heijn of Jumbo betaal je wel 4 euro voor een stokje van twee tot drie gram. Bij leveranciers is dat niet anders. Een kilo vanille gaat voor bijna 760 euro de toonbank over, volgens de site van Delicious Vanille, een inkoper van het zwarte goud.

Vanille is een van de duurste specerijen ter wereld en dat heeft alles te maken met de schaarste van het product. Vanille komt van de vanille-orchidee, die vanwege de hoge luchtvochtigheid en gematigde temperaturen met name op Madagascar groeit. Het land is een van de belangrijkste leveranciers van vanille. Alleen heeft het de afgelopen jaren te maken gehad met teleurstellende oogsten. Onder andere vanwege het klimaat: een cycloon verwoeste een deel van de oogst. Bovendien zijn op het eiland diverse bendes actief die de boeren van hun vanille beroven.

Lastig

Het is een lastig product, waarbij de vraag velen malen groter is dan het aanbod. Het goede nieuws: vanille is wel gewoon nog voorradig in de supermarkt, ook de aankomende tijd, geven AH en Jumbo aan. Ook leveranciers verwachten geen problemen met hun voorraad in Nederland. Vanille komt ook steeds vaker uit India, Indonesië en Papoea Nieuw Guinea en dat biedt voordelen voor de toekomst, volgens Oscar Buurkes, eigenaar van Delicious Vanille. ,,Daarom verwacht ik ook niet dat de markt echt zal instorten.’’

Jumbo had vanille maandenlang helemaal niet in het assortiment online, zo blijkt uit gegevens van Inprijsverhoogd.nl van Verstegen vanillestokjes (2 gram). ,,Pas eind vorig jaar zie je dat Jumbo vanille weer aanbiedt", aldus Thijs van der Tuin. ,,Daar hanteert verschillende prijsstrategieën. In Utrecht is de prijs de afgelopen maanden stabiel op 3,50 euro terwijl de vanille in Maastricht in die maanden op 4,10 euro ligt. Albert Heijn vraagt in dezelfde maanden 4,20 euro voor dezelfde hoeveelheid.”

Qua prijzen is het plaatje iets minder rooskleurig. De schaarste leidt logischerwijs tot hogere prijzen. Voor dit jaar is de verwachting dat de prijzen stabiel aan de hoge kant blijven, meldt Pauline van den Brandhof, woordvoerder van AH. ,,De prijzen gaan in ieder geval niet dalen’’, zegt vanilleleverancier Buurkes, over de kosten van het vanillestokje. ,,Ik verwacht dat de prijzen hetzelfde blijven als vorig jaar. Dat baseer ik op de oogst van 2019. Die was wederom niet best. Misschien nog wel slechter dan vorig jaar.’’

Nep