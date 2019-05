Varkensvlees veel duurder: ‘Dit zorgt voor meer vet op onze botten’

Dat merken Nederlandse varkenshouders volgens Eric Stiphout, vice-voorzitter van de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV), nu ook. „Je ziet de waarde van varkens nu met rasse schreden omhooggaan. In vergelijking met het begin van het jaar is een varken nu ongeveer veertig euro meer waard.” En dat is prettig, zegt Stiphout. „Dit zorgt voor meer vet op onze botten, varkenshouders kunnen nu hun reserves aansterken.”

Varkenspest in Nederland

Zelf heeft Stiphout meer oog voor een ander mogelijk probleem: de kans dat de Afrikaanse varkenspest overwaait naar Nederland. Het virus, dat onder andere door wilde zwijnen verspreidt wordt, grijpt snel om zich heen en is al in België gesignaleerd. En die Belgische wilde zwijnen kunnen zomaar over de Nederlandse grens wandelen en het virus meenemen.

We letten hier zeer scherp op, maar we zijn niet meteen bang. Onze sector is professio­neel en de hygiëne is goed

Dat is volgens Stiphout een potentieel gevaar voor Nederlandse varkenshouders. De POV gaat daarom in gesprek met Nederlandse provincies om te kijken hoe ze de populatie van wilde zwijnen in Nederland ‘virusvrij’ kunnen houden. Stiphout stelt dat waakzaamheid essentieel is. „We letten hier zeer scherp op, maar we zijn niet meteen bang. Onze sector is professioneel en de hygiëne is goed.”