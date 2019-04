‘Varkensvlees wordt steeds duurder’

Koken & eten Aldi begint campagne tegen oneerlijke vergelij­king boodschap­pen­mand­je Kassa

6:00 Supermarktketen Aldi is het zat. Keer op keer geeft Kassa een verkeerd beeld van de supermarktprijzen, vindt de budgetketen. Het gaat bij het tv-programma alleen om de prijs. De kwaliteit is in de vergelijking telkens van ondergeschikt belang en dat moet maar eens afgelopen zijn.